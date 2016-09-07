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Lavrov ve Kerry Cenevre'de bir araya gelecek!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 20:59 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 21:15
Lavrov ve Kerry Cenevre'de bir araya gelecek!
Lavrov ve Kerry Cenevre'de bir araya gelecek!

Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Bakanı Kerry 8-9 Eylül'de Cenevre'de bir araya gelme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı John Kerry telefonda Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Kerry Suriye'de terörizmle mücadele, insani yardım ve politik süreçleri görüşme üzere 8-9 Eylül'de Cenevre'de bir araya gelme kararı aldı.

Görüşmede ayrıca ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırım listesini genişletmesi konusuna da değinildiği belirtildi.

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