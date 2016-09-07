Lavrov ve Kerry Cenevre'de bir araya gelecek!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry 8-9 Eylül'de Cenevre'de bir araya gelme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefonda Suriye'yi görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Kerry Suriye'de terörizmle mücadele, insani yardım ve politik süreçleri görüşme üzere 8-9 Eylül'de Cenevre'de bir araya gelme kararı aldı.

Görüşmede ayrıca ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırım listesini genişletmesi konusuna da değinildiği belirtildi.