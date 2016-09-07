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Makedonya'da özel düştü: 6 ölü

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 07:31 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 07:32
Makedonya'da özel uçak düştü: 6 ölü
Makedonya'da özel uçak düştü: 6 ölü

Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında akşam saatlerinde düşen özel ta bulunan altı kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında, 'yla ait ticari faaliyetler gerçekleştiren yolcuları taşıyan , havadayken sinyali kaybedildikten bir süre sonra düştü. Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trevizo'dan havalanan ticari uçağın, saat 17:40 sularında Üsküp Havalimanı'nın 10 kilometre güneyinde radardan kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarında kaybolduğu belirtildi. Piper Seneca 2 tipi, 6 kişi kapasiteli ticari uçağın Veles yakınlarında, muhtemelen yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğü aktarıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulansın sevk edildiği olay yerine basın mensupları alınmadı.

4 İTALYAN, 2 KOSOVALI

Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün İtalyan, 2'sinin de Kosova vatandaşı olduğu öğrendildi. Hayatını kaybeden Kosovalıların Beçay soyisimli kardeşler olduğu, kardeşlerden birinin isminin Visar olduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin yatırımcı oldukları ve İstog'da bir uçuş kulübü açmak için yola çıktıkları ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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