Merkel: Darbeye karşı durmalıyız

Kamuoyu desteğini kaybeden ve doğduğu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde büyük oy kaybına uğrayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmasında “Eğer Türkiye'de darbe yapılıyor ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmek isteniyorsa buna da karşı durmalıyız” dedi.

Uzun zamandır eleştirilen ve yapılan anketlerde destek oranı yüzde 42'lere kadar düşen Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

DARBEYE KARŞI DURMALIYIZ

Konuşmasında Türkiye'ye de değinen Merkel, "Eğer Türkiye'de darbe yapılıyor ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmek isteniyorsa buna da karşı durmalıyız. Eğer mültecileri insan kaçakçıların ellerine bırakıp onların denizlerde boğulmasını istemiyorsak, Avrupa'nın sınır güvenliğini sağlayacaksak mutlaka Türkiye ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak zorundayız. Almanya'nın içinde bulunduğu AB-Türkiye anlaşmasını destekliyorum. Anlaşmadan sonra denizlerde boğularak ölümler bitmiştir. Afrika'dan gelen kaçak göçü durdurabilmek için Libya'ya ve diğer ülkelerle de Türkiye ile yaptığımız anlaşma gibi anlaşma yaparak mültecileri insan kaçakçıların elinden kurtarmalıyız" ifadelerini kullandı.