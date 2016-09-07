Pokemon Go’ya karşı ilk dava o ülkede açıldı!

Pokemon Go’ ya karşı ilk dava Hindistan’da açıldı. Konuyu mahkemeye taşıyan Hindistanlı avukat Pokemon Go oyunundaki yumurta ödüllerinin vegan olan milyonlarca dindar Hindistanlı için tiksindirici olduğunu savundu.

Davayı mahkemeye taşıyan Hindistanlı Avukat Nachiket Dave, dava gerekçesinde Pokemon Go oyununun dinsel değerleri aşağılayıcı olduğunu ileri sürerek, oyunun ödül olarak yumurta sunmasının özellikle vejeteryan ve vegan olan Hindular ve Jainistler için tiksindirici olduğunu savundu.



Özel şahıslar adına davayı mahkemeye taşıyan Hintli avukat Batı Hindistan'ın Gujarat Eyaleti yönetimi ile Hindistan Hükümeti'nin ve Pokemon Go oyununun yaratıcısı San Franciscolu şirketin suçlamalara cevap vermelerini talep etti.