Tekne alabora oldu: 2 ölü, 2 kayıp

Kanada’nın New Foundland-Labrador eyaletine bağlı Cape Spear açıklarında avlanan bir balıkçı teknesinin alabora olduğu bildirildi.

Kanada Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Binbaşı Rhonda Stevens, eyaletin okyanus kıyısındaki en uç bölgesi olan Cape Spear'de iki gün önce denize açılan tekneden haber alınamaması üzerine arama başlattıklarını açıkladı.

Cape Spear açıklarında alabora olan tekneye ulaştıklarını açıklayan Stevens, ''6 metrelik teknede üç nesil balıkçı bir aile ile onların bir arkadaşı toplam 4 kişi olduğunu öğrendik. Şu ana kadar iki kişinin cesedine ulaştık. Bir helikopter, 1 Herkül arama uçağı, sahil güvenlik arama timleri ve gönüllülerle diğer iki kişiyi aramaya devam ediyoruz. Hayatta olabileceklerini umut ediyoruz'' dedi.

Stevens, çevre sakinlerinden Eugene Walsh isimli balıkçı, oğlu Keith Walsh, torunu Keith Walsh Jr. ile arkadaşı Bill Humby'nin iki gün önce balığa çıkıp, dönmedikleri ihbarı aldıklarını bunun üzerine arama başlattıklarını söyledi. Hepsi de tecrübeli balıkçı olan 4 kişinin, elverişsiz hava şartları nedeniyle can yeleklerini giymeye fırsat bulamadıklarının düşünüldüğünü kaydeden Rhonda Stevens, hava şartlarının, arama çalışmalarını güçleştirdiğini ifade etti.

Stevens, avdan dönen bazı balıkçıların, Cape Spear açıklarında iyi olan havanın daha ilerileride bozduğunu, 2 metreyi aşan dalgalar gördüklerini söylediklerini bildirdi. Stevens, ''teknenin bu yüzden alabora olduğunu ve iki cesedin de bu güçlü dalgalarla Cape Spear açıklarına vurduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu. Bulunan cesetlerin kimlere ait olduğu açıklanmazken, diğer iki kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.