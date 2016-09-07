"Türkiye bizim için anahtar ülke"

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'nin kendileri için anahtar ülke olduğunu söyledi ve "Kim bu kürsüde konuşmak ve Suriye, Irak ve Libya konusunda bir şey söylemek istiyorsa, bu ihtilafların hiçbirinin Türkiye'yi bir şekilde masaya almadan çözülemez olduğunu bilmesi lazım." şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin Almanya tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ve dayanışma gösterilmediği yönünde bir izlenimin oluştuğunu belirtti.

Steinmeier, Türkiye'de ayrıca, özellikle Almanya'da başlangıçta bu darbe girişiminin bir senaryo olarak görüldüğü iddialarının bulunduğunu anımsattı.

Bratislava'da AB Bakanı Ömer Çelik'le görüşmesinde Almanya'nın tutumunu anlattığını ifade eden Steinmeier, Çelik'e, "Belki, biz gerçekten bu menfur darbe girişiminin demokratik kurumlara bir saldırı olduğunu hakikaten yeterince açık bir şekilde ifade edemedik. Belki, Türk halkının darbeye karşı koymasına büyük saygı duyduğumuzu kamuoyuna anlatmayı başaramadık." dediğini aktardı.

"BU İHTİLAFLARIN HİÇBİRİ TÜRKİYE'Yİ BİR ŞEKİLDE MASAYA ALMADAN ÇÖZÜLEMEZ"

Steinmeier, "Bu açıdan her zaman kesin bir şekilde Türkiye'nin yanında olduğumuzu söylemek lazım." dedi.

Ancak Türkiye'deki olaylara ve tehlikelere ilişkin "Avrupa'dan yöneltilen her eleştiri içeren sorunun kibir ve vurdumduymazlık olarak görülmemesi" gerektiğini ifade eden Steinmeier, elbette söz konusu darbe girişiminin siyasi ve hukuki olarak açıklığa kavuşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Steinmeier, ancak hukuk devleti standartlarının korunması beklentisi içinde olduklarını, bunun uygunsuz bir istek olarak hissedilmemesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye bizim için anahtar bir ülke" diyen Steinmeier, bunu sadece Türkiye'de bulunan 2,5 milyon sığınmacıdan ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan sığınmacı anlaşmasından dolayı söylemediğini aktardı.

Barış için çaba harcayanların Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu belirten Steinmeier, "Kim bu kürsüde konuşmak ve Suriye, Irak ve Libya konusunda bir şey söylemek istiyorsa, bu ihtilafların hiçbirinin Türkiye'yi bir şekilde masaya almadan çözülemez olduğunu bilmesi lazım." şeklinde konuştu.