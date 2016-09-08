ABD Başkan adayından büyük gaf: Halep ne?

ABD Başkan adaylarından Gary Johnson, Halep'le ilgili bir soruya 'Halep ne?' yanıtını vererek cehaletini ortaya koydu.

ABD'deki başkanlık seçimlerinin Liberteryen Partili adayı Gary Johnson, Halep'teki sığınmacı sorununa nasıl bir çözüm bulacağına dair bir soruya, "Halep ne?" cevabını verdi.

MSNBC'de 'Morning Joe' adlı programda soruları yanıtlayan Johnson, Suriye'deki çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan ve basında sıklıkla yer alan Halep'in varlığından haberdar olmadığını ifade etti.

KATILIMCILAR "HALEP'İN NE OLDUĞUNU" SÖYLEYİNCE YUVARLAK BİR CEVAP VERDİ

Katılımcılardan biri olan Mike Barnicle'ın, Halep'in Suriye'deki çatışmaların merkezinde bulunduğunu ve sığınmacı krizinin kaynaklandığı ana noktalardan biri olduğunu hatırlatması üzerine durumu toparlamaya çalışan Liberteryen Partili başkan adayı, ABD'nin bölgedeki sorunların çözümü için Rusya'yla işbirliği yapması gerektiğini belirterek, "Suriye konusunun bir karmaşa olduğunu düşünmüyorum" dedi.



Johnson, salı günü açıklanan CNN/ORC anketine göre, seçimler öncesinde yüzde 7 oranına sahip.