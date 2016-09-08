Erdoğan ve Putin Suriye konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı - Erdoğan, Halep'te bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine dikkati çekti - İki lider, Halep'te ateşkesin sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık olduklarını vurguladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.



SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'te bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine dikkati çekti.





İKİ LİDER ÇÖZÜM ÇABALARININ DEVAM ETMESİ KONUSUNDA ANLAŞTILAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle Halep'te ateşkesin sağlanması için ABD ile görüşmeler yapıldığına işaret ederek, bu konudaki çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık olduklarını vurguladılar.

TÜRKİYE'NİN SINIR BÖLGESİNİN TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILMASI DA GÜNDEMDEYDİ



Fırat Kalkanı operasyonunun da ele alındığı görüşmede iki lider, Türkiye'nin sınır bölgesinin başta DAİŞ olmak üzere terör örgütlerinden arındırılmasının önemli olduğunu belirttiler.







TÜRK AKIMI VE CHARTER SEFERLERİ DE GÖRÜŞÜLDÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Cerablus'un ve El Rai'nin asli sakinlerinin Türkiye'den memleketlerine dönmeye başladıklarına değindi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk akımı da dahil olmak üzere enerji sektöründeki işbirliği, Rusya-Türkiye arasındaki charter seferlerinin başlaması gibi ikili meseleler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in ikili ilişkilerin normalleşme sürecinin ivme kazanmasından gerek St. Petersburg'da, gerek Çin'de yapılan görüşmelerde mutabakata varılan konuların hızla hayata geçirilmesinden mutluluk duyduklarını da ifade ettikleri öğrenildi.