Kardeşlik böyle bir şey işte...

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay, okuyanların gözlerini yaşartacak cinsten...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Buchmeyer ailesinin Facebook'tan paylaştığı bir fotoğraf görenlerin gözlerini doldurdu.

Buchmeyer ailesi 18 Ağustos'ta ikiz bebek sevinci yaşadı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Mason ve Hawk adını verdikleri bebeklerinden Hawk, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mason ise iyiydi. Aile, Mason'ı Hawk'la buluşturduğu ilk an ise inanılmaz bir olay yaşandı. Mason, yanına yattığı Hawk'ın üzerine kolunu uzattı. Ardından kafasını göğsüne koydu ve yüzünde bir gülümseme belirdi.

Baba tarafından bu an, fotoğrafı çekilerek ölümsüzleştirilirken Hawk, 11 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Geriye ise iki kardeşin unutulmayacak bu karesi kaldı...