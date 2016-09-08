Litvanya’dan Avrupa Konseyi’ne Türkiye çağrısı!

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, katıldığı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi Toplantısı’nda, Türkiye’nin daha kararlı biçimde desteklenmesini istedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi noktasında Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi daha kararlı biçimde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Linkevicius, Strazburg'da, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi Toplantısı'na katılarak üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Konuşmasında, Türkiye'nin daha kararlı biçimde desteklenmesini isteyen Linkevicius, Türkiye'nin, sığınmacı krizi, terör ve küresel güvenlik sorunlarında Avrupa'nın çok önemli bir ortağı olduğuna dikkati çekti.

Linkevicius, "Türkiye'nin ender yaşanan bir durumla karşılaştığını anlamak zorundayız, askeri darbe girişimi yapıldı. Avrupa Konseyi daha aktif rol almalı ve Türkiye'nin istikrarına destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Linkevicius, Türk yetkililerin, ülkede demokrasi, basın ve toplantı özgürlüğü, insan hakları ve hukuk gibi temel uluslararası değerleri korunacağı yönündeki demeçlerini anımsattı.