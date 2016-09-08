ARKADAŞINA GÖNDER Sığınmacılara tekme atan kameraman yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Sığınmacılara tekme atan kameraman yargılanacak

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 02:20
Sığınmacılara tekme atan kameraman yargılanacak
Sığınmacılara tekme atan kameraman yargılanacak

'da sığınmacılara tekme atan ve çelme takan kadın kameraman, "barışı ihlal" suçlamasıyla yargılanacak.

'ın güneyindeki Csongrad bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, "Sanık, barışı ihlalle suçlanmaktadır. Kamerayla kayda alırkenkameraman, genç bir erkeği ayrıca genç bir kadını tekmelemiştir." ifadesi kullanıldı.

PETRA LASZLO ŞİMDİ DE DÜŞÜRDÜĞÜ ADAMA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Ancak savcılık, Laszlo'nun eyleminin "ırkçı motivasyon taşımadığını" belirtirken, kameramanın yargılanacağı tarihi henüz açıklamadı. Davanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde görülmesi bekleniyor.

Petra Laszlo isimli kadın kameraman, geçen yıl sınırında meydana gelen olayın ardından çalıştığı N1TV kanalından atılmıştı.

Laszlo'nun özellikle kucağında çocuğunu taşıyan bir sığınmacıya çelme takarken görüldüğü görüntüler genelinde tepkiye neden olmuştu. Laszlo olayın ardından özür dilemişti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.