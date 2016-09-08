Wall Street Journal: Obama seyirci kaldı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Obama’nın dış politikasını eleştirdiği haberinde G20 Zirvesi’ndeki aile fotoğrafında Erdoğan-Putin yakınlaşması için ise ‘çok anlamlı’ tespitini yaptı

Wall Street Journal'ın (WSJ) köşe yazarlarından William Galston, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki sohbeti yansıtan G-20 zirvesine ait aile fotoğrafıyla ilgili olarak "çok anlamlı" yorumunu yaptı. Galston, Washington'un son sekiz yılda izlediği dış politikasını eleştirdiği yazısında, G20 toplantısı sırasında çekilen aile fotoğrafında ABD'nin "seyirci" kaldığını belirterek, yazını şöyle devam ettirdi: "G20 toplantısına ait aile fotoğrafı, çok anlamlı. Bir ucunda Devlet Başkanı Putin, kendisini çok dikkatli dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ediyor. Diğer ucunda Başkan Obama, merakla bakıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin ise güvenle gülümsüyor. Samimi uzlaşı yeşerirken ABD, seyirci rolüyle yetinmek zorunda kalıyor." Suriye savaşına değinen Galston, Obama'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin Rus Devlet Başkanı Putin'i bataklığa sürükleyeceği öngörüsünün gerçekle ilgisi bulunmadığını, Putin'in Rusya'nın bölgedeki "kilit oyuncu" statüsünü yeniden inşa ettiğini belirterek, Çin'de Erdoğan ile Obama arasında yapılan görüşmeden "hiçbir anlaşmanın çıkmadığını" vurguladı. Galston'un, "Obama yönetiminin Suriye'deki kendine özgü 'gerçekçilik' tarzı, zarar verici bir karmaşa ile son buldu" yorumu da dikkat çekti.



'Türkiye-Rusya yakınlaşması çok yönlü mesajlar taşıyor'

Ortadoğu-Kafkasya isimli düşünce kuruluşunun Rus analistlerinden Stanislav Tarasov, G20'de gözlemlenen Moskova- Ankara yakınlaşmasının ABD ve AB'ye karşı çok yönlü mesajlar içerdiği yorumunu yaptı. Tarasov, iki ülkenin Suriye satranç tahtasında iki etkili oyuncu olarak alternatif ekonomik ve siyasi anlaşmalara imza atabileceğini belirtti. Tarasov, Rusya merkezli Regnum isimli haber sitesine verdiği demeçte, Suriye konusunda iki ülke arasında belirgin bir yakınlaşma olduğunu ancak bunun askeri açıdan bir yansımasının henüz olmadığını bildirdi.