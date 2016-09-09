ABD Suriye'de Muhalif komutanları vurdu!

Suriye'de Türkiye DAEŞ ve YPG ile mücadelesini sürdürürken ABD uçakları Halep'i koruyan muhalif komutanların toplantısını bombaladı. Saldırıda Fetih Ordusu Komutanı Ebu Ömer Serakip ve Şam Fethi Cephesi Komutanı Ebu Hacer Humsiy'nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey muhalif komutan öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletlerine ait savaş uçakları Suriye'de diktatör Esed'e muhalif komutanların toplantısını vurdu. Daha önce Halep kuşatmasını kıran muhalif orduların komutanları ikinci kuşatılan Halep'te yeniden bir koridor açmak için stratejik bir toplantı yapmak üzere bir araya gelmişti.

ÖNEMLİ 2 KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

Bu toplantıyı vuran Amerikan uçaklarının saldırısında Muhalifler için üst düzey bazı isimler ile birlikte çok sayıda muhalif savaşçı da hayatını kaybetti. Suriye savaşında önemli yere sahip Fetih Ordusu Komutanı Ebu Ömer Serakip ile Şam Fetih Cephesi Komutanı Ebu Hacer Humsiy de söz konusu ABD saldırısında öldürülen isimlerden oldu. Halep'in batısında öldürülen diğer üst düzey muhalif komutanlar ise Ebu Muhammed el Humsi, Ebu Ahmed Biniş ve Ebu Müslim el Şami oldu.