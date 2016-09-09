Bahreyn'den İran'a sert uyarı!

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İran'a, Arap dünyasının iç işlerine müdahaleye ve hac ibadetini siyasileştirme çabalarına acilen son vermesi çağrısında bulundu.

Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 146. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Al Halife, Körfez ülkelerinin İran ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediğine dikkati çekerek, "İran, Arap dünyasının iç işlerine müdahaleye ve hac ibadetini siyasileştirme çabalarına acilen son vermeli." dedi.

Filistin meselesine de değinen Al Halife, Arap dışişleri bakanlarının, Filistin davasını ve İsrail'in uzlaşmaz tavrıyla mücadelenin gerekliliğini tartıştıklarını ifade ederek, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurması için uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Bu arada Al Halife, konuşmasının ardından Arap Birliği Dönem Başkanlığı görevini Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'ye devretti.

Cihinavi de Libya dosyasının Tunus'un öncelikli meseleleri arasında yer aldığına işaret ederek, bu ülkedeki durumun, Libya Siyasi Anlaşması'nın aktif katılımını ve çabaların sürdürülmesini gerekli kıldığını vurguladı.