Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden Fortune, 2016'nın En Güçlü Kadınları listesinin ABD versiyonunu yayınladı

Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden Fortune, ABD'nin en güçlü kadınlarını belirledi.

New York merkezli Fortune dergisi, 2016'nın En Güçlü Kadınları listesinin ABD versiyonunu yayınladı.

Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors'un (GM) Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barra yer aldı. Barra'nın dünyanın en güçlü iş kadını seçilmesinde, GM'nin 2015 satışlarını 156 milyara çıkarması önemli rol oynadı.

Derginin ABD'nin En Güçlü Kadınları listesindeki ikinci isim de değişmedi. Geçen yıl ikinci olan PepsiCo'nun CEO'su Indra Nooyi, şirketin piyasa değerini uluslararası satışlardaki düşüşe rağmen yüzde 18 artırmayı başararak listedeki yerini korudu.

Listede üçüncü sırada geçen senenin dördüncüsü Marillyn Hewson yer aldı. ABD savunma sanayinin önde gelen firmalarından Lockheed Martin'in CEO'su olan Hewson'ın yükselişinde Sikorsky'in Kasım 2015'te satın alınarak şirket bünyesine katılması etkili oldu. İki şirketin tek çatı altında birleşmesi, Lockheed Martin'in piyasa değerini 10 milyar dolar artırmıştı.

IBM'nin CEO'su Ginni Rometty ise 2016'da bir sıra gerileyerek dördüncü oldu. Rometty'nin üçüncülüğü kaybetmesinde IBM'nin gelirlerinin üst üste 17 çeyrekte düşüş göstermesinin payı büyük.

Fortune'un 2016'nın En Güçlü Kadınları listesinde beşinci sırada ise Fidelity Investment'ın CEO'su ve Başkanı Abigail Johnson yer aldı. Geçen seneki listenin altıncısı Johnson, ülkenin en büyük ikinci varlık yönetimi şirketinin başında bulunuyor.

Listede, ayrıca Facebook'un Üst Operasyon Yöneticisi (COO) Sherly Sandberg, HP'nin CEO'su Meg Whitman, Google'un Üst Finansal Yöneticisi Ruth Porat ve Deloitte'in CEO'su Cathy Engelbert gibi isimlerin yanı sıra Amerikalı şarkıcı Beyonce da yer aldı.

Fortune, 2016'nın En Güçlü Kadınları listesinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Asya-Pasifik bölgelerine yönelik diğer versiyonlarını, ilerleyen günlerde açıklayacak.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Vodafone'nun Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik bölgelerinden sorumlu CEO'su Serpil Timuray, Fortune'nun geçen yılki listesinde sırasıyla 4. ve 15. olmuştu.