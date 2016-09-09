İyilik gemisi Afrika yolunda

Etiyopya, Somaliland ve Putland'a 11 bin ton gıda malzemesiyle çocuk bezi ulaştıracak insani yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan uğurlandı - Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç: - "Bu gemide un ve şeker var. Ayrıca, oranın yerel insanlarının çok ihtiyacı olan 178 bin civarında da bebek bezi var. İnşallah bunlar kısa süre içinde oraya ulaştırılacak"

Kuraklık ve açlıkla mücadele eden Etiyopya, Somaliland ve Putland'a 11 bin ton gıda malzemesiyle çocuk bezi ulaştıracak insani yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Türk Kızılayı tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) iş birliği ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yapılan yardım organizasyonu için Mersin Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, burada yaptığı konuşmada, Afrika'daki bazı ülkelerde insanların, imkansızlıklar nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Geçmişte Somali'ye yapılan yardımları anımsatan Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde Türk heyetiyle birlikte yaptığı ziyaret sayesinde Somali'nin kaderinin değiştiğini ifade etti.

Turunç, yola çıkacak olan gemiyle bu yardımlara bir yenisinin ekleneceğini belirterek, "Bu gemide un ve şeker var. Ayrıca, oranın yerel insanlarının çok ihtiyacı olan 178 bin civarında da bebek bezi var. İnşallah bunlar kısa bir süre içinde oraya ulaştırılacak." dedi.

AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Ahmet Atik de Somali'ye AFAD koordinasyonundaki 12. insani yardım gemisinin gönderildiğini söyledi. Atik, "İnsani yardımlarımızı, 'iyilik gemisi Afrika yolunda' diyerek Allah'ın izniyle yola çıkaracağız. Bu geminin ulaşmasıyla birlikte Somali'ye yaptığımız insani yardım miktarı 62 bin tona çıkacak. İyilik gemisi Somali'ye ek olarak, Cibuti üzerinden Etiyopya'ya da Türkiye'nin yardımını ulaştırmış olacak." dedi.

Atik, Somali halkının yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortaya koyduğumuz Türkiye yardım modeliyle kalkınma odaklı insani yardım yapıyor, hiç bir ülkenin yardıma muhtaç kalmamasını hedefliyoruz. Türkiye olarak insani yardımdan, kalkınma yardımına geçiş mekanizmasını Somali'de başarıyla uyguluyoruz. Türkiye, AFAD koordinasyonundaki çalışmalarla, Somali'de çok sayıda kalkınma odaklı insani proje gerçekleştirdi. Orta Afrika'nın en büyük hastanesinin hizmete alınmasından, Mogadişu'da havaalanı ve yolların rehabilitasyonuna, hemşirelik okulunun yapımına kadar kapsamlı projeler hayata geçirildi. İnsani yardımlar ve altyapılar kurarak ve iyileştirerek Somali'nin insani yardıma ihtiyacı olmayan bir ülke haline gelmesini amaçlıyoruz. O güne kadar Somali'ye insani yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da Türkiye'nin, tüm yardıma muhtaçların yanında olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de yüce milletimizin gönderdiklerini Kızılay eliyle ulaştırıyoruz. Kızılayımızı bu yönüyle takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyanın neresinde olursa olsun, afet, açlık veya savaşlar nedeniyle yardıma muhtaç insanlar varsa, onlara yardım elini her zaman uzatıyor." dedi.

Yardımların, insanlara sadece insan oldukları için yapıldığını söyleyen Çakacak, "Devletimiz ve milletimiz yardım elini, dini inancı, rengi ne olursa olsun, sadece insan oldukları için uzatıyor. Bu bizim hem inancımızın, hem kültürümüzün gereği, hem de büyük bir millet olmanın bize yüklediği misyon dolayısıyladır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üzerinde "İyilik gemisi Afrika yolunda" yazılı, Marshall Adaları bandralı "Lila Majuro" adlı gemi, protokol üyeleri ve çocuklar tarafından uğurlandı.