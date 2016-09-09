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'de 5,3 büyüklüğünde

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 07:17
Kuzey Kore'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Kuzey Kore'de 5,3 büyüklüğünde deprem

'de 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

, 'nin nükleer denemeler yaptığı bölgenin çok yakınında oldu. Bu nedenle sarsıntının, nükleer denemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'de, ikisi 6 Ocak'ta 5,1 ve 14 Mart'ta 3,1 büyüklüklerinde olmak üzere daha önce de depremler olmuş ancak bunların nükleer testlerden kaynaklandığı belirtilmişti.

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