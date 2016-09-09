Kuzey Kore'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Kore Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yaptığı bölgenin çok yakınında oldu. Bu nedenle sarsıntının, nükleer denemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'de, ikisi 6 Ocak'ta 5,1 ve 14 Mart'ta 3,1 büyüklüklerinde olmak üzere daha önce de depremler olmuş ancak bunların nükleer testlerden kaynaklandığı belirtilmişti.