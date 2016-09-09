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'nin nükleer testi e yol açtı!

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 08:26 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 08:31
Kuzey Kore'nin nükleer testi depreme yol açtı!
Kuzey Kore'nin nükleer testi depreme yol açtı!

'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük nükleer deneme, 5,3 büyüklüğünde meydana getirdi.

, beşinci denemenin Pyongyang yönetiminin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük test olduğunu duyurdu.

Denemenin ardından ülkenin kuzeydoğusunda kaydedilen , 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Punggye-ri nükleer deneme sahasının yanında depremle birlikte bir de patlama gerçekleştiğini aktarıyor.

Son uydu görüntüleri, Punggye-ri'deki hareketlilikte artış olduğunu gösteriyordu.

Haber üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, Laos'taki Günedoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesinden ayrılıp ülkeye döndü.

Seul yönetimi, son denemenin Ocak ayındaki nükleer testin iki katı gücünde olduğunu tahmin ediyor.

Denemeden sonra saatlerce sessiz kalan Pyongyang, yaptığı açıklamada beşinci nükleer denemenin başarılı olduğunu ilan etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den de "'nin nükleer denemesi kesinlikle kabul edilemez" açıklaması geldi. Tokyo yönetimi, radyasyon ölçümü için bölgeye uçak yolladı.

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