Litvanya'dan AB eleştirisi

Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite AB'yi eleştirerek: "AB, istikrarsız ekonomi, işsizlik, sığınmacı krizi, terör gibi sorunların hızlı ve etkili bir şekilde üstesinden gelemedi" dedi

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, "Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı), AB'nin tüm sorunlarını ortaya çıkardı. AB, istikrarsız ekonomi, işsizlik, sığınmacı krizi, terör gibi sorunların hızlı ve etkili bir şekilde üstesinden gelemedi" değerlendirmesini yaptı.



Grybauskaite, başkent Vilnius'ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi. İkili görüşmede, Bratislava'da yapılacak AB Zirvesi ve AB'nin geleceği ele alındı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grybauskaite, AB'nin temel amaçlarından birinin tüm vatandaşlarına güvenli bir yaşam, büyüyen ve rekabetçi ekonomiyi sunabilmek olduğunu söyledi.



AB'nin yaşadığı sorunlarına değinen Grybauskaite, "Brexit, AB'nin tüm sorunlarını ortaya çıkardı. AB, istikrarsız ekonomi, işsizlik, sığınmacı krizi, terör gibi sorunların hızlı ve etkili bir şekilde üstesinden gelemedi. Bu durum AB'nin güvenirliğini azaltır, popülist ve kuşkucuları ise güçlendirir." ifadelerini kullandı.



Grybauskaite, bazı AB ülkelerinin desteklediği "askeri Schengen"e ilişkin de şunları söyledi:



"AB, NATO'nun hiçbir benzerini kurmamalı. Litvanya, Baltık ülkeleri, buna karşı çıkıyor. NATO'nun varlığı inkar edilemez. Buna benzer tüm önerileri engelleyeceğiz. AB ülkeleri, farklı alanlarda askeri işbirliğini derinleştirebilir ancak bu AB formatında yeni bir askeri yapının oluşturmasını anlamına gelmemelidir."