Obama'dan "Kuzey Kore" güvencesi

ABD Başkanı Obama, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesiyle ilgili Güney Kore ve Japonya'ya bir kez daha güvence verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesiyle ilgili Güney Kore ve Japonya'ya bir kez daha güvence verdi ve Pyongyang'ın eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın, Güneydoğu Asya gezisinden dönerken uçakta, Kuzey Kore'deki bir nükleer tesisin yakınında gerçekleşen depremle ilgili Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'tan bilgi aldığı bildirildi.

Bilgilendirmenin ardından Obama'nın Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkan, ABD'nin, Asya'da ve dünya genelindeki müttefiklerimizin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Obama, Kuzey Kore'nin "provokatif eylemlerine" karşı ciddi adımların atılması için ABD'nin müttefik ve ortaklarlarıyla iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

KUZEY KORE'NİN 5. NÜKLEER SİLAH DENEMESİ

Güney Kore Haber Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem, Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yaptığı bölgenin çok yakınında oldu. Bu nedenle sarsıntının, nükleer denemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'de daha önce de depremler olmuş ve bunların da nükleer testlerden kaynaklandığı belirtilmişti.

Güney Kore yönetiminden yapılan ilk açıklamada, depremin sebebinin Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesi olduğu savunulmuştu.

Kuzey Kore'yi "aşırı sorumsuz" olarak nitelendiren Güney Kore, bu testlerin ilgili BM kararlarının açık ihlali olduğunun altını çizmişti.