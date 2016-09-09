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Papa: En hassas ziyaretim 'ye olandı

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 09:36 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 09:41
Papa: En hassas ziyaretim Türkiye'ye olandı
Papa: En hassas ziyaretim Türkiye'ye olandı

Eski Papa 16. Benedetto, görev yaptığı dönem boyunca yaşadıklarını anlattığı bir kitapta en hassas ve zor ziyaretini 'ye yaptığını bakın nasıl anlattı.

Şubat 2013'te istifa eden eski Papa, bugün çıkan "Son Sohbetler" başlıklı kitabında görevi süresince en hassas ziyareti 'ye yaptığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısmını anlattı.

EROĞAN BENİ KABUL ETMEK İSTEMEDİ

Papa 16. Benedetto, Eylül 2006'da Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İslam'la ilgili söylediklerinin Müslümanlar arasında infiale yol açmasının ardından, Kasım 2006'da 'ye yaptığı ziyaretin en "hassas" gezisi olduğunu söyledi.

İKİ TARAFIN DA YÜREKLERİNİ AÇMASINA MÜTEŞEKKİRİM

Kendisine sorulan "En hassas seyahatiniz hangisiydi?" şeklindeki soruya eski Papa şöyle yanıt verdi: "Muhtemelen 'ye yaptığım seyahatti. Regensburg konuşmasının yarattığı toz bulutu hala dinmemişti. Bu yüzden Erdoğan ilk başta beni kabul etmek istemiyordu. Fakat yavaş yavaş atmosfer ısınmaya başladı ve sonunda da gerçek bir anlayış sağladık. Ama ilk başta hassas bir andı, her iki tarafın da yüreklerini açtığı için Tanrı'ya müteşekkirim."

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