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düşmanlığını böyle dile getirdi!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 15:09 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 15:12
Türkiye düşmanlığını böyle dile getirdi!
Türkiye düşmanlığını böyle dile getirdi!

Avusturya'da cumhurbaşkanı adayı Alexander Van der Bellen 'nin AB üyeliği süreciyle ilgili küstah açıklamalarda bulunarak, "'nin AB üyeliğini konuşmanın tam bir zaman kaybı olduğunu" söyledi.

ORF televizyonunda ZiB2 programına konuk olan Bellen, 'nin AB ile üyelik görüşmelerine dair bir soru üzerine, ile görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini ancak, şu anda 'nin üyeliğini konuşmanın "zaman kaybı" olacağını öne sürerek küstah sözler dile getirdi.

Avusturya Kurier gazetesinin haberine göre; öngörülebilir bir sürede Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını savunan Van der Bellen, "Kesinlikle bu, benim cumhurbaşkanlığım süresinde olmayacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ AMA…

Bellen, Avusturya'da 8 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 30 bin oy farkıyla kazanmış, ancak Özgürlük Partisi usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçim sonucuna itiraz etmişti.

Mektupla oyların tasnifinde usulsüzlük tespit eden Anayasa Mahkemesi ise 22 Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

AB, TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEK İSTİYOR

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