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, Kuzey Kore'yi kınadı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 20:45 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 20:48
Türkiye, Kuzey Kore'yi kınadı
Türkiye, Kuzey Kore'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, 'nin, "uluslararası kamuoyu tarafından bugüne kadar yapılan çağrılara rağmen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin bugün ve 5 Eylül'de gerçekleştirdiği balistik füze fırlatmalarını, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak gördüğü ve şiddetle kınadığı" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün beşinci nükleer denemesini gerçekleştirmiş olduğunu öğrenmekten büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitle İmha Silahları ve bunların fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesine yönelik çabaları aktif şekilde destekleyen , uluslararası kamuoyu tarafından bugüne kadar yapılan çağrılara rağmen gerçekleştirilen bu denemeyi ve 5 Eylül günü gerçekleştirilen balistik füze fırlatmalarını bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görmekte ve şiddetle kınamaktadır."

Söz konusu gelişmenin bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyebileceği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ve yeni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada 'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin gecikmeksizin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediği vurgulandı.

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