BM-Esad işbirliğine isyan ettiler

Birleşmiş Milletler ve Suriye Kızılayı'nın, insani yardım dağıtırken Esad rejimine göre hareket etmesi, 6 milyon kişiye ulaşan sivil toplum kuruluşlarının sabrını taşırdı. Gaziantep'te toplanan 73 kurum, BM ile koordinasyona son verdi.

Suriye halkına insani yardım ulaştıran 73 sivil toplum kuruluşu (STK), Birleşmiş Milletler (BM) ile Şam rejimi arasındaki işbirliğinin, yardım faaliyetlerini suiistimal ettiğini gerekçe gösterek, STK'lar arasındaki bilgi paylaşım sisteminden çıktıklarını duyurdu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'yle Gaziantep'te bir araya gelen STK'lar, "Suriye hükümeti, birçok kez insani yardım malzemelerinin, kuşatma altındaki bölgelere ulaşmasına engel olmuştur. BM ve Suriye Kızılayı'nın yetkilileri Şam'daki, Suriye hükümetinin politik istekleri doğrultusunda karar veriyor" diyerek bilgi paylaşım sisteminden çekildiklerini açıkladı. Uzmanlar, söz konusu STK'ların bilgi akışını kesmesiyle birlikte BM ve diğer yardım derneklerinin 'Suriye içinde hareket etme imkanı bulamayacakları' yorumunda bulundu. Amerikan Tıp Derneği ve Beyaz Kasklılar'ın da aralarında bulunduğu STK'ların toplamda 6 milyon Suriyeliye yardım taşıdığı vurgulandı. STK'lar, yayımladıkları açık mektupta "Türkiye'deki BM yetkililerinden memnunuz, ancak Şam'dakiler onları dinlemiyor. Bu durumdan memnun değiliz, güvenimizi kaybettik ve ciddi değişiklikler talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KERRY VE LAVROV MASADA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye krizini ele almak için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen G20 zirvesinin ardından yenilenen görüşmeler çerçevesinde şiddetin azaltılması, insani yardım çemberinin genişletilmesi ve siyasi çözüm ihtimallerinin gündeme gelmesi için uğraş veriliyor.

ESAD'IN BÜYÜK OĞLU RUSYA'DA OKUYACAK

Rusya merkezli haber sitesi Sputnik'e göre Beşar Esad'ın oğlu, öğrenimine Rusya'da devam edecek. Rusya'nın açıktan destek verdiği Şam rejiminin başındaki Esad ailesinin büyük oğlunun daha önce de Rusça öğrendiğine dair haberler gündeme gelmişti. Dedesiyle aynı ismi paylaşan 14 yaşındaki Hafız Esad'ın, hangi bölümde okuyacağına dair herhangi bir detay haberde yer almadı. Ancak, Hafız Esad'ın, Rusya'nın Suriyeli genç yeteneklere yönelik eğitim programının bir parçası olarak Rusya'da eğitimini sürdüreceği kaydedildi. The Media Line adlı haber sitesi ise Hafız Esad'ın, daha önce de Moskova'ya dil eğitimi için gönderildiğini yazdı. Aynı sitede, Esad'ın 11 yaşındaki diğer oğlu olan Kerim Esad'ın da eğitim için Çin'e gönderildiği bilgisi yer aldı. SputnikNews, Esad'ın eşi Esma Esad'ın 2005'te Rusya'da "Gençlerimiz, Moskova'ya eğitime geliyor" ifadelerine yer verdi.