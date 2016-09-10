Nükleer deprem

Kuzey Kore, dünyayı ayağa kaldıran yeni bir nükleer deneme yaptı. Kim Jong-un liderliğindeki ülke nükleer savaş başlıklarının gücünü ölçmek için yaptıkları nükleer patlama denemesinin başarılı olduğunu açıkladı. Denemenin yapıldığı bölgede 5,3 büyüklüğünde suni deprem meydana geldi. Kuzey Kore devlet televizyonu, denemenin ülkenin nükleer savaş başlıklarını balistik füzelere yerleştirme teknolojisini geliştirdiğini ispatladığını öne sürdü. Güney Kore'den yapılan açıklamada beşinci kez nükleer denemelerini yapan Pyongyang yönetiminin son denemesinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük test olduğu kaydedildi.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Kim Jong-un'un nükleer denemesi tüm dünyadan sert tepki aldı. Güney Kore, Japonya, İngiltere ve Avustralya denemeyi kınadı. ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesiyle ilgili Güney Kore ve Japonya'ya bir kez daha güvence verdi ve Pyongyang'ın eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Çin, Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer denemeye "kesinlikle karşı olduğunu" bildirdi.

YİNE O SUNDU

Hiroşima'dan daha güçlü olduğu belirtilen bombanın haberini Kuzey Kore'de sadece önemli gelişmeleri haber veren sunucu Ri Chun-Hee sundu.