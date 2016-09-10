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O ülkede ! Çok sayıda ölü var

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 22:26
O ülkede deprem! Çok sayıda ölü var
O ülkede deprem! Çok sayıda ölü var

Afrika'nın doğusundaki 'da meydana gelen 5,7 büyüklüğünde de en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kagera Bölgesi Polis Şefi Augustine Olomi, yaptığı açıklamada, Bukoba'da en az 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise ölü sayının artabileceği belirtilerek, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Nsunga'nın doğu kuzeydoğusu olan in 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı.

Victoria gölü bölgesinde meydana gelen deprem, ve gölde kıyıları bulunan Kenya ile Uganda'da da hissedilmişti.

Bölgede en son 2004'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu depremler toprak kaymasına yol açmıştı.



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