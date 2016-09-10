Ölümcül solucana ‘Obama’ adı verildi

ABD Başkanı Barack Obama'nın adı, her yıl 200 bine yakın kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu sanılan bir parazit solucanına verildi. Parazitoloji Dergisi'nin geçen ayki sayısında, Malezya'da bulunan parazite 'Baracktrema obamai' isminin verildiği belirtildi. Söz konusu parazit solucanın, parazit enfeksiyonunu tetikleyerek her yıl 200 bine yakın kişinin ölümüne yol açan bir başka parazit ile ilişkili olduğu belirtiliyor. 'Baracktrema obamai' parazitinin özellikle güneydoğu Asya'da kaplumbağaların akciğerine yerleştiği kaydedildi.