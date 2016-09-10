Yunanistan'daki selde ölü sayısı 5'e çıktı

Yunanistan'da çarşamba gününden itibaren etkili yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mora Yarımadası'ndaki Korinthia bölgesinde önceki gün sel sularına kapılan 30 yaşında bir kişinin daha cesedi bulundu.

Yerel basın yayın organları, Ksilokastro kasabası yakınlarında derenin taşması sonucu sel sularına kapılan kişinin cesedinin 16 kilometre uzaklıktaki Fonissa Nehri'nde bulunduğunu duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kalamata kentinde 80 ve 63 yaşlarında iki kadının bodrum katlarındaki evlerinde taşkın sebebiyle boğularak can verdiği, ayrıca 90 yaşında bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği ve Messinia bölgesinde de bir dere yatağında 73 yaşındaki bir erkek cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

Selanik yakınlarında bir kasabada ise otomobili sele kapılan bir kadına hala ulaşılamadığı belirtildi.

Ülkenin daha çok batı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda birçok evi su bastı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle bazı bölgelere uzun süre elektrik verilemedi. Yunanistan'ın güneyindeki birçok bölgede de önemli maddi hasarın oluştuğu belirtildi.