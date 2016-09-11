ABD Başkanı Obama, Pentagon'da düzenlenen törene katıldı

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) 11 Eylül saldırılarında ölenleri anmak amacıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın da katılımıyla tören düzenlendi.

Pentagon'da 15 yıl önce meydana gelen saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen törende Obama'nın yanı sıra ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Joesph Dunford da yer aldı.

Obama, törende yaptığı konuşmada, ülkenin 15 yıl öncekinden farklı bir terör tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek "yalnız kurtların" saldırılarına karşı özellikle uyarıda bulundu.

Saldırıdan kurtulanlar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine seslenen Obama, "Sizin sarsılmaz aşkınız ve inancınız bana ve ülkeye ilham kaynağı oldu." dedi.

Birlikte olmanın önemine vurgu yapan Obama, "Çeşitliliğimiz, bizi bir araya getiren mirasımız zayıflık değil, en büyük güçlerimizden biridir ve öyle olmaya da devam edecek." diye konuştu.

11 Eylül 2011'de New York'taki ikiz kulelerin yanı sıra Pentagon'a da kaçırılan bir uçağın düşürüldüğü, bu saldırıda 184 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

