Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Halep’te saat 24 itibariyle ateşkes ilan ediliyor'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Halep’te saat 24 itibariyle ateşkes ilan ediliyor” dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından 18 ay önce yapına başlanan ve tamamlanan toplu konutun anahtar teslimi için tören düzenlendi.



Anahtar teslim törenine katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın çok büyük gayretleriyle 6 yıldan fazladan beri taş üstünde taş bırakılmayan yerle yeksan edilen bir medeniyet şehri Halep'te bu gece saat 24 itibariyle bir ateşkes ilan ediliyor. Bir haftalık bayram müddetince yapılacak bu ateşkes ilk defa 6 yıl sonra ya da 6 yıl içerisinde ilk defa Halep'teki bacılarımızın, kardeşlerimizin ve çocuklarımızın ilk defa burukta olsa bir bayram sevinci yaşamalarına vesile olacak. Halep'te Cumhurbaşkanımızın Çin'de ki; G20 zirvesinde Amerika ve Rusya Başkanlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bir ateşkes sağlandı. İnşallah uzun süreli olur. Halep'in sadece Suriye için değil hepimizin için önemi büyük. Biz tarihte Halep, Maraş ve Antep biz bir zincirin bir halkası olmuşuz. Bin yıllık Halep maalesef harabe olmuş. Ve bugün bir başka geçtiğimiz bayramlara nazaran bir başka umudu da birlikte yaşıyoruz. O da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bizim Kahraman ordumuzun Suriye'de Cerablus başta olmak üzere 800 kilometrekarelik bir alanı Türkiye için, milletimiz için tehlike olmaktan çıkarmasıdır" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'SURİYE'DE ATEŞKES' AÇIKLAMASI

MUTABAKATIN TEMELİNİ ERDOĞAN ATTI