Cerablus'ta hayat normal; Nüfus artıyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus'un DAEŞ'ten temizlenmesiyle birlikte Suriye'ye dönüşler başladı. Gaziantep Karkamış'tan dönenlerle Cerablus'un nüfusu 3 bin 500'den 20 binlere ulaştı

Suriye sınırımıza çok yakın mesafede yer alan Cerablus'un DAEŞ unsurlarından temizlenmesi ile buraya hayat normale dönmeye ve buna bağlı olarak yerli halk da evlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonları ile özgürlüğüne kavuşan Cerablus'ta DAEŞ'in olmadığı bir düzen kuruldu. Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Cerablus'ta tezgahlar açılıp bayram alışverişleri bile yapılmaya başlandı.

NÜFUS 20 BİNİ AŞTI, TEZGAHLAR AÇILDI

Cerablus'ta terör unsurlarının hakimiyetine son veren Fırat Kalkanı Harekatı buraya dönüşleri de başlatmış oldu. Harekat öncesinde 3 bin 500'e düşen Cerablus nüfusu, bugün 20 bini aşmış durumda. Türkiye'nin elektrik ve suyunu da sağladığı Cerablus'ta Suriyeliler kendi ülkelerinde yaşamaya başlamanın heyecanını paylaşıyor.