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'den çok sert açıklaması

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 21:36
Güney Kore'den çok sert Kuzey Kore açıklaması
Güney Kore'den çok sert Kuzey Kore açıklaması

'nin cuma günü nükleer denemesi yapan 'ye önleyici saldırı yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, ordusundan bir kaynak, "Kuzey'in nükleer silah kullandığının en küçük bir işareti ortaya çıkar çıkmaz 'ye saldırmaya hazır olduklarını" ifade etti.

Kaynak, "Kuzey'in başkenti Pyongyang'ı balistik lerle ve yüksek tahrip güçlü bombalarla tamamen yok edebileceklerini, özellikle ülkenin lideri Kim Jong-un'un saklandığı muhtemel yerlerin hedef alınacağını" belirtti.

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Kuzey Kore, 9 Eylül'de nükleer savaş başlıklarının gücünü ölçmek için yaptığı nükleer patlama denemesinin başarılı olduğunu açıklamıştı. Güney Kore ordusu da eylemin Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olduğunu ve 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

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İlk yer altı nükleer denemesini 2006'nın ekim ayında Punggye-ri tesisinde zenginleştirilmiş uranyum yerine plütonyum kullanarak yapan Kuzey Kore, 6 Ocak'ta yaptığı dördüncü nükleer denemesinde minyatür bir hidrojen bombasının başarıyla denendiğini ilan etmişti.

Ekim 2006'da yapılan nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'daki nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden 5,1 şiddetinde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

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