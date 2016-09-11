Gürcistan Başbakanı'ndan Kurban Bayramı tebriği

Gürcistan Başbakan Kvirikaşvili, Tiflis Cuma Mescidi'nde düzenlenen programda Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Tiflis Cuma Mescidi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kvirikaşvili, Tiflis Cuma Mescidi'nde düzenlenen programda, Kurban Bayramı'nın tüm Müslümanlar için büyük bir gün olduğunu söyledi.

"Biliyorum ki Kurban Bayramı tüm Müslümanlar için yarının umudu, birbirlerine destek verme ve barış bayramıdır." ifadesini kullanan Kvirikaşvili, bayram günlerinde Müslümanların herkese yardım ettiğini belirtti.

Giorgi Kvirikaşvili, "Tam da buna benzer destek ve dayanışmalar ülkemizdeki bir arada yaşama kültürünü korudu ve bugünlere taşıdı." dedi.

"Ülkemiz Müslüman vatandaşlarının güçlü Gürcistan'ı inşa katkılara değer veriyor"

Güçlü bir Gürcistan'ın inşasına büyük katkı sağladıkları için ülkesindeki Müslüman vatandaşlara teşekkür eden Kvirikaşvili, "Ülkemiz Müslüman vatandaşlarının birleşmiş ve güçlü bir Gürcistan'ı inşa etmesine sağladıkları katkılara büyük değer veriyor. Tam da bu açıdan bizim de asıl görevimiz burada yaşayan tüm dinlerden insanların ibadet etmelerine uygun şartların sağlamasıdır." diye konuştu.

Camideki programa, Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanı Sozar Subari, Devlet Din İşleri Ajansı Zaza Vaşakmadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile diğer ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Başbakan Kvirikaşvili'nin ardından konuşan Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgodov, Kurban Bayramı'nın barış bayramı olduğunu ifade ederek tüm Müslümanların sevgi ve barış içinde yaşamasını diledi.

Ülke genelliğinde dini azınlıklara destek vermek amacıyla Devlet Din İşleri Ajansı'nın kurulmasını ve bu kurumun Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi'ne verdiği destek için Başbakan Kvirikaşvili ile tüm hükümete teşekkür eden İgidov, ajansın onlarca caminin tamirat ve tadilatını yaptığını, birçok binaya da cami statüsü verdiğini aktardı.

İgidov'un ardından söz alan Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev ile Batı Gürcüstan Müftüsü Beglar Kamaşidze de Kurban Bayramını tebriklerini paylaştı. Kamaşizde, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Müslüman askerlere devlet tarafından bayram izni verildiği için hükümete teşekkürlerini iletti.