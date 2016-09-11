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Hillary hastaneye kaldırıldı

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 19:50
Hillary Clinton hastaneye kaldırıldı
Hillary Clinton hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Başkan adayı Hillary hastaneye kaldırıldı.

Demokrat Parti'den Amerika Birleşik Devletleri () Başkan adayı olan Hillary bugün gerçekleşen 11 Eylül saldırısını anma törenleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkan adayı Hillary Clinton fenalaştı

HARARET ŞİKAYETİYLE...

CNN'de yer alan bilgiye göre Clinton 11 Eylül saldırılarının anıldığı törende kendini iyi hissetmedi. "Hararet bastığı" şikayetiyle önce kızının evine götürüldü. Ardından hastaneye kaldırıldı. Clinton'un hastanedeki kontrolünün ardından henüz açıklama yapılmadı.

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