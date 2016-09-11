Son dakika: ABD Başkan adayı Hillary Clinton hastaneye kaldırıldı.

Demokrat Parti'den Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan adayı olan Hillary Clinton bugün gerçekleşen 11 Eylül saldırısını anma törenleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkan adayı Hillary Clinton fenalaştı

HARARET ŞİKAYETİYLE...

CNN'de yer alan bilgiye göre Clinton 11 Eylül saldırılarının anıldığı törende kendini iyi hissetmedi. "Hararet bastığı" şikayetiyle önce kızının evine götürüldü. Ardından hastaneye kaldırıldı. Clinton'un hastanedeki kontrolünün ardından henüz açıklama yapılmadı.