Mutabakatın temelini Erdoğan attı

ABD ile Rusya’nın Suriye’de bayram sabahı başlayacak çatışmazlık anlaşmasının temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ve Putin ile yaptığı görüşmelerde attı. Anlaşma çerçevesinde Halep’e Türkiye’den yardım koridoru açılacak

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rusya'nın Suriye'de bayramın ilk günü kapsamlı bir çatışmasızlık ortamı tesis edilmesi ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine daha kolay eriştirilmesine yönelik imzaladıkları mutabakattan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde ve sonrasında ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler sonucunda mutabakatın temeli atılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu süreci "Cumhur-başkanımız iki lidere de 'Halep'teki ateşkes ya da çatışmasızlık ortamının sağlanmasıyla ilgili anlaşmayı bir an önce hayata geçirelim' dedi. 'Anlaşma tam bitti, yok henüz bitmedi, yüzde 95'i tamamlandı' gibi haberler geliyordu. Cumhurbaşkanımız, Obama'ya bunu sordu, o da 'Bitmek üzere' dedi. Nihai anlaşmayı bekliyoruz" ifadeleriyle anlatmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devlet başkanlarıyla sürdürdüğü telefon diplomasisiyle söz konusu düzenlemelerin Kurban Bayramı'na kadar yetiştirilmesi, düzenlemelerin kapsamlı olması ve Halep'in tamamına erişim sağlanması yönünde telkinlerde bulunduğu, sürecin yakın takipçisi olduğu da ifade edilmişti. Bakanlık açıklamasında, Kurban Bayramı'nın ilk günü itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan mutabakatın başarılı biçimde uygulanması, başta Halep olmak üzere, Suriye'nin genelindeki çatışmaların durması ve insanıi yardımların bir an önce ulaştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.



ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada "Türkiye, Halep'te ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki insanların sıkıntılarının azaltılması, çatışmasızlık durumunun etkin biçimde uygulanması ve bu yeni durumun siyasi çözüm doğrultusundaki çabalara da olumlu yansıması yolundaki gayretlerini sürdürecektir" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmasızlık kararının ardından ABD'li mevkidaşı John Kerry ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, ABD ve Rusya arasında sağlanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Kerry de Türkiye'nin verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür ettti.



KERRY: MUHALİFLER ANLAŞMAYA HAZIR

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, muhalif grupların prensipte plana uyacağı yönünde mesaj gönderdiğini ifade etti. Kerry, muhalefetin en önemli şartının Esad yönetiminden çatışmasızlık konusunda ciddi olduğunu göstermesi olduğunun altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Şam'ın masaya konan şartları yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.



RUSYA - ABD ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ DOĞDU

ABD ile Rusya, çatışmazlık anlaşmasının 7 gün başarıyla uygulanmasını bekleyecek. Ardından, iki ülke DAEŞ ve Nusra ile mücadele konusunda müşterek bir merkez kuracak. Burada "terörist - ılımlı muhalefet" ayrımını yapacaklar. ABD ve Rusya'nın ortak operasyona başlamasıyla Şam yönetimi belirlenen bölgelerde hava operasyonlarına katılmayacak.



15 SAATLİK DİPLOMASİ: UMUDA YOLCULUK

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Cenevre'de 15 saat süren görüşmelerinin ardından Suriye'de 12 Eylül bayram sabahı hayata geçecek çatışmazlık kararı çıktı. Anlaşmanın maddeleri:

Suriye ordusu operasyonlarını durduracak.

Kuşatma altındaki yerlere yardım götürülecek.

Halep'e yardımlarda BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle iş birliği yapacak.

Halep'te yardımların ulaştırılması için tarafların tamamının Kastillo Yolu'ndan çekilmesi planlanıyor.

Varılan mutabakatın ileride başlatılacak bir siyasi geçiş sürecinin merkezi olması bekleniyor.



ESAD YİNE VURDU

Varılan çatışmazlık anlaşmasının uygulanmasına 1 gün kala Suriye ordusu yine sivilleri hedef aldı. Suriye ordusuna ait uçakların İdlib'te çarşıya düzenlediği hava saldırısında 28 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Rejimin Halep'teki hava saldırısında ise 24 kişi daha öldü.