Amerika’da yarışın genel anlamda Trump ve Clinton üzerinden gittiği Başkanlık seçimlerine az bir süre kaldı. Dönem dönem çıkışlarıyla oy oranlarında ciddi değişimler kaydedebilen ABD Başkan adayları son durumda birbirine çok yakın. Peki ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? İşte son ABD seçim anketi

Kasım ayında Amerika'da siyasi dengeler değişecek. Seçimlerin gerçekleşeceği söz konusu tarih için "ABD başkanlık yarışında kim önde?" sorusu Amerika'nın önemli medya organları Washington Post ve ABC News'in yaptırdığı ortak seçim anketinde ortaya çıktı. Sonuçları açıklanan ABD son seçim anketine göre yarış hala kızgın…

CLİNTON 46 TRUMP 41 VE DİĞERLERİ

Kasım ayında gerçekleşecek olan 58. Başkanlık seçimleri için yapılan ankete göre Hillary Clinton'ın yüzde 46 olan oy oranına karşı Donald Trump'ın oyu yüzde 41seviyesinde. Söz konusu son seçim anketine göre Özgürlükçü Parti'nin başkan adayı Gary Johnson yüzde 9, Yeşil Parti adayı Jill Stein yüzde 2 oranında.

GÜVEN YOK! TERCİHLER MECBURİ…

ABD'de yapılan son seçim ankete göre seçmenlerin büyük bir kısmı hala iki adayın da yeterince dürüst davranmadığı görüşünü taşıyor. Ankete katılanların yüzde 63'ü Hem Clinton hem de Trump'ın güvenilir olmadığı görüşünde.

CLİNTON 'FENALAŞMA'SI İNANDIRMADI

Öte yandan dün 11 Eylül saldırılarında fenalaştığı ileri sürülen ve hastaneye kaldırılan, ardından kızının evinde istirahate çekildiği belirtilen Hillary Clinton'un "rahatsızlık" konusu da büyük bir kitle tarafından "seçim taktiği" olarak değerlendirildi.

HİLLARY CLİNTON HASTANEYE KALDIRILDI

HİLLARY CLİNTON'UN RAHATSIZLIĞI BELLİ OLDU