ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması uygulamaya konuldu.

Geçen cuma İsviçre'nin Cenevre kentinde varılan anlaşmaya göre, ateşkes bugün Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girdi.

Rejim yanlısı medyada Devlet Başkanı Beşşar Esed'in anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı yer alırken, muhalefetten henüz anlaşmayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

18 EYLÜL'E KADAR TÜM ÜLKEDE

Suriye rejiminin, Kurban Bayramı'nda çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkesi, 18 Eylül'e kadar tüm ülkede uygulayacağı bildirildi.

Suriye'de rejime bağlı ordunun, ülkenin resmi ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "Ateşkes, silahlı gruplar tarafından yapılan herhangi bir ihlale cevap verilme hakkını korumakla birlikle 12.09.2016 günü saat 19.00'dan itibaren 18.09.2016 tarihi ve saat 23.59'a kadar tüm ülkede uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Muhalifler ateşkesle ilgili bir açıklama yapmazken, yerel kaynaklar, muhaliflerin bazı çekinceler bulunmasına rağmen, ateşkesin kabul edildiğine dair bir değerlendirme niyeti taşıdığını aktardı.

Bu çekinceler arasında ateşkesin uygulanması konusunda herhangi bir güvence verilmemesi gibi noktalar olduğu vurgulandı.