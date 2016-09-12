Çipras: Türkiye göçmen mutabakatında sözünü tuttu

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ile AB arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin, "Türkiye anlaşmaya ilişkin verdiği sözleri yerine getirdi. Günlük göçmen geçişi 5 binlerden 50-60'a düştü." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 81. Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Avrupa ülkelerinin sınırlarını tek taraflı kapatma kararı almasıylaYunanistan'ın çok zor durumda kaldığını belirten Çipras, bu yüzden ülkede binlerce sığınmacının kaldığını anımsattı.

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Çipras, mutabakatın sadece düzensiz göçü durdurmaktan ibaret olmadığını hatırlatarak, "Avrupa da sözünü tutmalı. Anlaşma sadece göçmenleri durdurmayı değil, ayrıca göçmenler için yasal yollar yaratmayı da içeriyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye anlaşmaya ilişkin verdiği sözleri yerine getirdi"

Yasal yolların yeniden yerleştirme yoluyla göçmenlerin Avrupa'ya taşınması olduğunu ifade eden Çipras, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye anlaşmaya ilişkin verdiği sözleri yerine getirdi. Günlük göçmen geçişi 5 binlerden 50-60'a düştü. Bu da insani koşullarla kontrol altında tutulabilecek bir sayı. Ancak maalesef, Avrupa'ın 2016 yılında Yunanistan'dan almaya söz verdiği 33 bin göçmenden sadece 3 bini için bu uygulandı. Avrupa, bu prosedürü hızlandırmalı."

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere ilişkin bir soru üzerine Çipras, "Ne sıcak, ne de soğuk. Biz, ilişkilerin yeniden düzelmesinden memnunuz. Komşularımızın iyi ilişkiler içerisinde olmasını istiyoruz, savaş durumunda değil." ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ı gelecek yıllarda enerji merkezi haline getirmeyi planladıklarını dile getirerek, "21. yüzyılın enerji kanallarının Yunanistan'dan geçmesini istiyoruz. Bu TAP ile kısmen başarıldı. Eğer sınırlarımıza daha fazla boru hattı gelirse onları da memnuniyetle kabul ederiz." diye konuştu.