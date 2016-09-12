François Hollande'nin kızı dolandırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.

Fransa'da yayın yapan Closer dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile eski eşi Ekoloji Bakanı Segolene Royal'in 24 yaşında olan kızı Flora Hollande'ın, önceki gün internetten ev ararken dolandırıldığını yazdı.

1200 AVRO'YA EV BULDU, ANNESİNİ KEFİL YAPTI VE ÖDEDİ

Derginin haberine göre yeni eğitim-öğretim yılında bulunacağı bölgede oturmak için internetten ev bakan Flora Hollande, Paris'in zengin denilebilecek bir semtinde bin 200 Avroya bulduğu evi kiralamak istedi. Evi kiralamak için annesini kefil gösteren genç kız, 2 aylık kira bedelini ödedikten sonra eve yerleşmek istediğinde dolandırıldığını anladı. Ev sahibine ulaşamayan Flora Hollande, olayın anlaşılmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.