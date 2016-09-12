IMF Başkanı Lagarde, Fransa'da yargılanacak

Fransa'da bakanları görevde oldukları sırada işledikleri suçlarla ilgili yargılayan Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, Fransa'da Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde usulsüzlükle suçlanan IMF Başkanı Christine Lagarde'ın yangılanmasına 12 Aralık'ta başlanacağını bildirdi.

Cumhuriyet Adalet Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, duruşmaların 20 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Lagarde, ünlü iş adamı Bernard Tapie'ye 400 milyon avro tazminat verilmesi ile ilgili davada oynadığı arabulucu rolüyle suçlanıyor. Lagarde'ın avukatı Patrick Maisonneuve, müvekkilinin duruşmalara katılacağını ifade etti.

Fransa'da şu ana kadar ''Yüce Divan'' özelliği taşıyan mahkemede 5 eski bakan yargılandı. Cumhuriyet Adalet Mahkemesi heyeti 6 yargıç ile üç senatör ve üç milletvekilinden oluşuyor.

Paris İstinaf Mahkemesi, temmuz ayında aldığı kararda, IMF Başkanı Lagarde'ın, Fransa'da Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde ünlü iş adamı Bernard Tapie davasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde yargılanmasına onay vermişti.

Lagarde suçlu bulunması halinde bir yıla kadar hapis ve 15 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Christine Lagarde, daha önce yaptığı açıklamada, suçsuz olduğunu belirterek, bakan olduğu dönemde her zaman devletin çıkarlarını koruduğunu ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiğini söylemişti.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

Yargıtay, 30 Haziran'da aldığı kararda, Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie'nin devletten 1 milyar avro tazminat talebini reddetmiş ve Tapie'nin devlete 404 milyon avro geri ödemesini kararlaştırmıştı. Tapie, hisselerini 1993'te Fransız bankası Crédit Lyonnais'e devretmiş ancak banka hisseleri bir süre sonra büyük bir karla satınca Tapie dolandırıldığını ileri sürmüştü.

Tapie'nin iyi ilişki içinde olduğu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin talimatı üzerine konuyla Maliye Bakanlığının ilgilenmesine karar verilmiş, hakem heyeti kurulmuştu. Dönemin Maliye Bakanı, IFM Başkanı Christine Lagarde'ın hakemlik yaptığı kurul, Tapie'ye 404 milyon avro ödeme yapılmasına karar vermişti.

Lagarde'ın Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde "görevini ihmal" suçlamasıyla hakkında Fransa'da soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, takipsizlik kararı verilmesini istemesine rağmen mahkeme bu talebi kabul etmemişti. Söz konusu dava, hükümetin iş adamı lehine devreye girmesi yüzünden dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de başını ağrıtıyor.