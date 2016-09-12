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O ülkede art iki !

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 19:59
O ülkede art arda iki deprem!
O ülkede art arda iki deprem!

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Gyeongju kenti yakınlarında art iki meydana geldi.

Kore Meteoroloji Ajansı, 5,8 ve 5,1 büyüklüğündeki lerin Gyeongju kenti yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.

Jeolojik Araştırma Merkezi, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin 5,4 ve 5,1 büyüklüğünde ve merkez üssünün Gyeongju'nun 8 ve 14 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Kore basınına göre, deprem ciddi can ve mal kaybı yaşanmazken, 2 kişi hafif yaralandı, bazı binal küçük çatlaklar meydana geldi.

Deprem, başkent Seul dahil ülkenin birçok bölgesinde hissedildi.



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