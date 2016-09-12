O ülkede art arda iki deprem!

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Gyeongju kenti yakınlarında art arda iki deprem meydana geldi.

Kore Meteoroloji Ajansı, 5,8 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerin Gyeongju kenti yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin 5,4 ve 5,1 büyüklüğünde ve merkez üssünün Gyeongju'nun 8 ve 14 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Kore basınına göre, deprem ciddi can ve mal kaybı yaşanmazken, 2 kişi hafif yaralandı, bazı binalarda küçük çatlaklar meydana geldi.

Deprem, başkent Seul dahil ülkenin birçok bölgesinde hissedildi.