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Yeni üniversite öğrencisine yapılan şaka komalık etti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 03:10
Yeni üniversite öğrencisine yapılan şaka komalık etti
Yeni üniversite öğrencisine yapılan şaka komalık etti

'ın Kasetsart Üniversitesi'nde yeni öğrencilere yapılması gelenek haline gelmiş olan 'çömez şakası' bir öğrenciyi komaya soktu.

Kasetsart Üniversitesi'nde meydana gelen olayda, üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci, kendisine yapılan şakalar sonucunda komaya girdi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Chokchai Thongnuakhao Beden Eğitimi dersinde üst sınıfların zorlamasıyla gölede dalmak zorunda kaldı. Yüzemeyen öğrenci batmaya başladı ve eğlence bir anda kabusa dönüştü. Göletten çıkarılan Thongnuakhao hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Üniversite yetkilileri öğrencilerin belirli bir seviyede fiziksel eğitim almaları gerektiğini söylese de öğrencinin yakınları çamur deryasına dönmüş olan göletin bu amaçla kullanılamayacağı belirtti. Yüksek Öğretim Kurulu başkanı Arporn Kaenwong, konuyla ilgili soruşma başlattıkları söyledi.

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