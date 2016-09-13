ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması uygulamaya konuldu.

Geçen cuma İsviçre'nin Cenevre kentinde varılan anlaşmaya göre, ateşkes bugün Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girdi.

Rejim yanlısı medyada Devlet Başkanı Beşşar Esad'in anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı yer alırken, muhalefetten henüz anlaşmayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

18 EYLÜL'E KADAR TÜM ÜLKEDE

Suriye rejiminin, Kurban Bayramı'nda çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkesi, 18 Eylül'e kadar tüm ülkede uygulayacağı bildirildi.

Suriye'de rejime bağlı ordunun, ülkenin resmi ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "Ateşkes, silahlı gruplar tarafından yapılan herhangi bir ihlale cevap verilme hakkını korumakla birlikle 12.09.2016 günü saat 19.00'dan itibaren 18.09.2016 tarihi ve saat 23.59'a kadar tüm ülkede uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Muhalifler ateşkesle ilgili bir açıklama yapmazken, yerel kaynaklar, muhaliflerin bazı çekinceler bulunmasına rağmen, ateşkesin kabul edildiğine dair bir değerlendirme niyeti taşıdığını aktardı.

Bu çekinceler arasında ateşkesin uygulanması konusunda herhangi bir güvence verilmemesi gibi noktalar olduğu vurgulandı.

ATEŞKESE OLUMLU KARŞILIK VERECEKLER

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve devrimci güçlerin, ülkede yürürlüğe giren ateşkese olumlu karşılık vereceğini duyurdu.

SMDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın çektiği sıkıntıları hafifletmeyi, bombardımanın durdurulmasını ve abluka altındaki bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını hedefleyen uluslararası her çaba doğru yolda atılmış bir adım olarak kabul edilecek ve olumlu karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin başarılı olması ve Rusya, İran ve Esad rejimi tarafından gelen saldırılara karşı sivillerin korunması için çalışılacağı kaydedildi.

Ateşkesle ilgili bazı şartların da ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esad güçleri ile terörist milislerinin havadan ya da karadan herhangi bir saldırıda bulunması, toprak parçasının işgal edilmesi ve halkın tehcir edilmesi ateşkese aykırı eylemler olarak kabul edilecek ve buna ÖSO'nun askeri yönetiminin belirlediği şekilde karşılık verilecektir."

SMDK, anlaşmanın, ihlallerle ilgili net bir yaptırım sisteminin olmamasının, rejim ve onun yandaşlarının bu ihlalleri tekrarlamasına zemin hazırlamasından endişe ettiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayı imzalayan taraflardan, ihlallerin tespit edilmesi için bir denetleme mekanizmasının oluşturulması ve abluka altındaki bölgelere kayıtsız şartsız insani yardımların ulaştırılması istendi.

Suriye'de rejime bağlı ordunun, ülkenin resmi ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, ateşkesin, silahlı gruplar tarafından yapılan herhangi bir ihlale cevap verilme hakkını korumakla birlikle 12.09.2016 günü saat 19.00'dan itibaren 18.09.2016 tarihine ve saat 23.59'a kadar tüm ülkede uygulanacağı bildirilmişti.