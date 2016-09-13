ABD'den Flaş Rusya hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı Başkanı Zamir Kabulov, ABD'nin Rusya'ya Rosoboroneksport ile helikopter projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdığını bildirdi. Rus haber ajansı, "Onlar kendilerini çıkmaza soktular ve yaptırımları kaldırmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı.

Kabulov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "ABD, Rosoboroneksport ile bizim Afganistan'a gönderdiğimiz helikopterlerin sevkiyat ve hizmeti projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdı. Onlar kendilerini çıkmaza soktular ve yaptırımları kaldırmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı.

Bunun helikopter malzemelerinin sevkiyatını kapsadığını belirten diplomat, "Bu yaptırımlar kaldırılmadan helikopterlere hizmet etmek imkansız" dedi.

OBAMA VE PUTİN SURİYE’Yİ GÖRÜŞTÜ

ERDOĞAN, OBAMA VE PUTİN'E TEKLİFİNİ AÇIKLADI