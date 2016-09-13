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'den Flaş hamlesi

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 16:59
ABD'den Flaş Rusya hamlesi
ABD'den Flaş Rusya hamlesi

Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı Başkanı Zamir Kabulov, 'nin 'ya Rosoboroneksport ile helikopter projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdığını bildirdi. Rus haber ajansı, "Onlar kendilerini çıkmaza soktular ve yaptırımları kaldırmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı.

Kabulov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, ", Rosoboroneksport ile bizim Afganistan'a gönderdiğimiz helikopterlerin sevkiyat ve hizmeti projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdı. Onlar kendilerini çıkmaza soktular ve yaptırımları kaldırmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı.

Bunun helikopter malzemelerinin sevkiyatını kapsadığını belirten diplomat, "Bu yaptırımlar kaldırılmadan helikopterlere hizmet etmek imkansız" dedi.

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