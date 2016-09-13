Alman basını yine öfke kustu

Darbe girişiminin bastırıldığı Türkiye ile ilgili yalan haberler bu kez Der Spiegel ve Die Welt üzerinden yayımlandı. Der Spiegel, Türkiye’yi karalayan özel bir sayı hazırladı

Türkiye hakkında olumsuz tutumunu sürdüren Alman Der Spiegel dergisi, yalan dolanlarla dolu bir "Özel Türkiye" sayısı hazırladı. Darbe girişimini püskürterek özgürlük savaşı veren Türkiye'yi, "Özgürlüğünü kaybeden ülke" diye lanse etti. Arkasında FETÖ terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in olduğu darbe girişiminin başarısız olması, Alman basınında hala hazmedilemedi. Alman basınındaki Türkiye düşmanlığının başını çeken Der Spiegel, bugün piyasaya çıkacak sayısının kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını ve cami motifini koyan dergi, arka fonda yine Türk bayrağı kullandı.

DARBE GİRİŞİMİ YOK SAYILDI

Dergi, kapakta üç ana konuya yer verildiğini duyurdu. Kapak konularının "Diktatör: Erdoğan'ın darbeden sonraki politikası", "Kürtler: Kendi ülkeleri için mücadele" ve "Uyum: Almanya'daki Türklerin korkusu" şeklinde ayrıldığı dikkat çekti. Ancak Spiegel, alçak darbe girişiminde şehit olanlara ve kendi vatandaşına ve meclisine saldıran hainlere yer vermeye gerek duymadı. Kapak fotoğrafında yaptığı fotomontajla minareleri ateşlenmiş füze şeklinde gösteren Spiegel'in aslında "Yükselen İslamiyet'e" dikkat çekmek istediği belirtiliyor. Türkiye'yi karalama kampanyasında Der Spiegel ile yarışan Die Welt gazetesi ise, Hrant Dink cinayeti ile ilgili bir haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak, bir kez daha ahlaksızlık örneği gösterdi. "Esrarengiz video, Erdoğan'a karşı şüpheleri besliyor" başlığının altına, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın cinayeti işlemeye giderken çekilen video görüntüsünü koyan Die Welt, okuyucusuna ilk bakışta cinayet ile Erdoğan arasında bağ olduğu mesajını vermeye çalıştı.