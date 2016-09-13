Fransa'da hapishane isyanı

Fransa'nın Poitier şehrinde bulunan cezaevinde mahkumlar isyan etti.

Fransa'nın Poitier şehrinde bulunan cezaevinde mahkumlar isyan etti. Vienne bölgesi Poitier şehrinde bulunan Vivonne hapishanesinde pazartesi günü öğleden sonra başlayan mahkum isyanı akşam saatlerinde son buldu. 50 kadar mahkumun yangın çıkartarak başlattıkları isyan gece saatlerinde son bulurken; çıkan yangın dumanından 5 gardiyan ve 6 mahkum zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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