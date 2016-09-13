İtalyanlardan Charlie Hebdo'ya suç duyurusu

Geçen ay İtalya'da meydana gelen depremi konu aldığı karikatürleri büyük tepki çeken Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo hakkında, İtalya'da meydana gelen ve 294 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili karikatürleri nedeniyle depremden en çok zarar gören yerleşim birimi Amatrice Belediyesi suç duyurusunda bulundu.

Rieti kentinde savcılığa suç duyurusunda bulunan Amatrice Belediyesinin avukatı Mario Cicchetti, karikatürlerin doğal bir afet sonrası hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğunu belirterek çizimlerde kullanılan dilin deprem kurbanları hakkında anlamsız, kabul edilemez ve korkunç iftiralar olduğunu aktardı.

CHARLİE HEBDO YİNE SAÇMALADI

ARTIK CHARLİE HEBDO DEĞİLLER!

İtalyan basınında geniş yer alan suç duyurusunda Fransız mizah dergisinin iki defa benzer hakareti tekrarlayan çizimleri kullandığı ifade ediliyor ve bunun doğal bir afette hayatını kaybedenlerin anısına ve İtalya yönetimine hakaret olarak görüldüğü vurgulanıyor.

24 Ağustos'ta meydana gelen deprem sonrası Charlie Hebdo dergisinde Feliz imzasıyla yayınlanan karikatürde yaralılar, İtalyan makarnalarına; yıkılan bina ve molozların altında kalanlar ise İtalyanların ünlü yemeği kat kat hamurdan yapılan lazanyaya benzetilmişti. Bu durum büyük tepkiye yol açmıştı.

Amatrice Belediye Başkanı Sergio Pirozzi, Repubblica gazetesinin kanalına yaptığı açıklamada, "Ölüler üzerine nasıl karikatür yapılabilir ki? Ben eminim ki bu çirkin ve utanç verici karikatür, Fransızların hislerine karşılık gelmiyor. Karikatür, ironi yapıyoruz ama yaşanan talihsizlikler ya da ölüler üzerine hiciv yapılamaz. Her şeyin bir sınırı var." demişti.

İlk karikatür tepki çekerken dergide yayımlanan ikinci bir karikatürde, yıkıntılar arasında konuşan birinin "Evlerinizi Charlie Hebdo değil mafya inşa etti" ifadelerine yer verilmişti.

Fransız derginin yayınlarına karşı İtalya'da kampanyalar açılmış, tepkiler sonrası Fransa'nın Roma Büyükelçiliği devreye girerek, "Charlie Hebdo'nun tasviri, Fransa'nın pozisyonunu temsil etmiyor." açıklamasında bulunmuştu.