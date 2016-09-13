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O ülkenin Başbakanı Bayramı’nı camide kutladı

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 01:57 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 03:52
O ülkenin Başbakanı Kurban Bayramı’nı camide kutladı
O ülkenin Başbakanı Kurban Bayramı’nı camide kutladı

Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'daki Müslümanlar Derneğine ait bir camiyi ziyaret ederek, Müslümanların Bayramı’nı kutladı.

Burada yaptığı bayramlaşmanın ardından yazılı bir mesaj yayımlayan Trudeau, "Bugün, ve dünyadaki Müslümanlar, Hac ibadetinin de sonu olan Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelecek. dua etmek, bağışlamak ve kutlamalar için bir fırsattır. Arkadaşlar ve aileler, sabahın erken saatlerinde kıldıkları namazdan sonra bayramı kutlama yemeklerine katılacaklar, birbirlerini tebrik ederek hediyeler sunacaklar. Bugünün anlam ve önemi olan fedakarlığı yansıtarak ihtiyaç sahiplerine merhamet gösterecekler. Biz Kanadalılar böyle günlerde bizleri birlikte tutan değerleri hatırlıyoruz. Onlar da barış, empati, aile ve dostluk.'' ifadelerini kullandı.

Kanadalı Müslümanların, "ülkenin milli kumaşına her geçen gün yeni zenginlikler kazandırdığını" kaydeden Trudeau, bayramların da bu değerleri tanıma imkanını sağladığını vurguladı.

Trudeau, "Ailem, eşim Sophie ve ben en içten dileklerimizle dünyadaki ve Kanada'daki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun (Eid Mubarak)'' mesajını paylaştı.

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