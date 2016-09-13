Suriye İsrail'e ait savaş uçağını düşürdü

Suriye ordusu, İsrail'e ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Olayın, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentinde rejim güçlerine ait bir mevzinin İsrail savaş uçağı tarafından vurulmasının ardından yaşandığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, mevzinin yerel saatle 01.00'de vurulduğunu duyurdu.

Ajans, bunun üzerine Suriye ordusunun, söz konusu İsrail uçağı ile bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

Ancak İsrail ordusu, hiçbir hava aracının düşürülmediğini duyurdu. İsrail ordusu, hava saldırısı sırasında iki füze atıldığını ancak bunların hedeflerini bulmadığını belirterek, Esad rejimini yalanladı.

İSRAİL, ROKET ATILMASINA KARŞILIK GOLAN'ı VURMUŞTU

İsrail ordusu bu sabah saatlerinde, Golan Tepeleri'nde Suriye rejimine ait bazı askeri hedefleri vurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye tarafından roket atılmasına tepki olarak, Golan Tepeleri'nin orta kesimlerinde Suriye rejim güçlerine ait askeri alanların vurulduğunu belirtmişti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilmişti.

GOLAN TEPESİ SORUNU

Golan Tepeleri'nde daha önce de Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle benzer durumlar yaşanmış, İsrail de çeşitli şekillerde karşılık vermişti.

Suriye'nin güneybatısında, İsrail'in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor. Bölge, 1967'de Suriye, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan "Altı Gün Savaşı" sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981'de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi.