ABD ve Rusya'dan Suriye konusunda yeni karar

Telefonda görüşen Lavrov ve Kerry'nin, ABD ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de düzenlenen 48 saat daha uzatma kararı aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, RusyaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin Suriye'deki ateşkesle ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde 18 Eylül'de sona erecek olan ateşkesi 48 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

BASS RAHATSIZLIĞI KERRY’E DE İLETİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir basın açıklaması yapan sözcü Mark Toner, açıklamasının devamında iki lider tam olarak 7 gün sürecek olan ateşkesi garantiemesinin ardından bir sonraki aşama olan 'Ortak Uygulama Merkezi (JIC)'nin kurulumuna geçileceğini kaydetti.